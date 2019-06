Un festival estival à Tour & Taxis

C’est parti pour le premier festival Tour & Taxis Summer Edition. Jusqu’au 29 septembre, le site proposera diverses activités autour de la gastronomie, de la musique, du sport et des loisirs. Ce projet vise à devenir une attraction majeure de la capitale, pour les résidents comme pour les touristes.

Jusqu’à dimanche, des restaurants et bars pop-up branchés de Bruxelles ont pris leurs quartiers dans des foodtrucks et containers aménagés sur la place dite de la Musique. En plus des dégustations, des ateliers culinaires et des initiations à la confection de coktails sont organisés.

Des afterworks se tiendront les jeudis et vendredis soirs avec des sets de DJs belges tels que DC Salas, DJ Junior Goodfellaz, DJ Odilon et DJ Azo.

Les loisirs, la détente et le sport prendront place dans les Sheds et le parc de Tour & Taxis. La rue des Entrepôts sera transformée en cinéma en plein air chaque vendredi et samedi soir jusqu’au 17 août. Grâce à la collaboration avec le Cinéma Galeries, il sera notamment possible de revoir de grands classiques tels que « Thelma & Louise », « The Shining » et « Casablanca ».

Côté sports, seront proposés des initiations au roller soccer, des cours d’autodéfense mais aussi de la pétanque et du ping-pong. The Belgium Wheelers organisera des démonstrations et tournois de polo wheel et DOTT des cours d’initiation avec ses trottinettes électriques. Les enfants pourront participer aux stages d’été de l’Ecole de Cirque de Bruxelles ou de Swish Basketball Brussels.

L’écologie sera également à l’honneur avec des ateliers de sensibilisation au zéro déchet, du jardinage ou encore un marché fermier tous les vendredis après-midi.

Plusieurs grands événements auront également lieu sur le site, à savoir la BXLBeerFest (24-25 août), la Color Run (31 août), Bike Brussels (20-23 septembre), le Brussels Design Market (28-29 septembre) ou encore la première Brussels Cocktail Week (15-22 septembre).