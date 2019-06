Musiq3, le festival classique le plus rock

Le Festival Musiq3, qui est incontestablement le festival classique le plus rock, a lieu à Bruxelles du 28 au 30 juin essentiellement à Flagey mais aussi à l’abbaye de la Cambre et au Marni, avec au programme plus de 40 concerts et un chapiteau installé place Sainte-Croix à Ixelles.

Ce festival a pris pour adage de s’adresser à un public aussi large, jeune et diversifié que possible. Il s’inscrit dans le cadre des Festivals de Wallonie qui ont pris pour thème cette année « Racines », avec le projet d’amener les participants à se rapprocher les uns des autres dans la compréhension et le respect des différences. Il est ouvert à toutes les musiques ainsi qu’à tous les musiciens et publics.

Le concert d’ouverture aura lieu ce 28 juin à 19h à Flagey avec au programme la soprano Céline Scheen et l’ensemble Diversity Suivront les contributions du Vision String quartet (21h), de Rapt invisible (21h30) qui mixe chants grégoriens et musique électronique, ainsi que de Claude Ledoux & Tom Jobi avec leur voyage musical interculturel (22h00).

Le 29 juin dès 11h, Léonard Bernstein sera mis à l’honneur avec le Candide Symphonic Orchestra et Patrick Leterme. Le pianiste Florian Noack se produira à 14h00, la violoniste Sylvana Huang à 15h, le Ricercar Concert et Philippe Pierlot (concert de violes) à 16h, le pianiste Luis Fernando Perez à 17h, Evgeni Sviridov et son violon baroque à 18h, Karim Baggili (oud et guitare) à 18h30, l’ Ensemble Jupiter (musique baroque) à 19h, le Trio Aventure à 20h et la chanteuse de Fado Katia Guerreiro à 21h.

La dernière journée sera marquée dès 11h par la contribution de l’Ensemble Ontano, tandis que la pianiste Marie-Ange Nguci se produira à 12h, l’ensemble Ô-Celli à 14h, Bernard Fouccroulle et le Regenchip’s Orchestra à 15h, la violoniste Chouchane Siranossian à 15h30, le guitariste Thibaut Garcia à 16h, le Banquet Céleste avec les chanteurs Céline Scheen et Damien Guillon à 17h et le Quatuor (à cordes) Esmé à 18h.

Le concert de clôture sera dévolu à 19h30 au Brussels Philhamonic dirigé par Ben Gernon, avec en invité le pianiste Luis Fernando Perez.