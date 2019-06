Canicule : Un jeune de 17 ans mort d’un «coup de chaleur»

Un garçon de 17 ans qui moissonnait en Andalousie est mort d’un «coup de chaleur», selon les autorités. Hier soir, un homme de 93 ans s’était déjà écroulé quand il marchait dans le centre-ville de Valladolid, décédant également «à cause d’un coup de chaleur».

Selon le gouvernement d’Andalousie, le jeune homme a été «pris de vertige» jeudi et a plongé dans la piscine du domaine où il travaillait, mais en sortant de l’eau il a eu des convulsions. Hospitalisé d’urgence dans la ville voisine de Cordoue, il est mort après avoir subi un massage cardiaque. L’Espagne connaît une vague de chaleur précoce pour un mois de juin, avec des températures qui dépassent les 40 °C, et qui devrait durer jusqu’à samedi dans la plus grande part du pays. Seules les régions du nord-ouest, les Asturies et la Galice, sont épargnées.

En Italie, payé également touché par de fortes chaleurs actuellement, un sans-abri de 72 ans a été retrouvé mort jeudi matin à Milan, victime d’un malaise dû à la chaleur.