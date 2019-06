Accusé de violences par Pamela Anderson, Adil Rami dans Fort Boyard pour lutter… contre les violences domestiques

Dans la prochaine émission de Fort Boyard, Adil Rami portera les couleurs de Solidarité Femmes, un réseau d’associations d’aide et de défense des femmes victimes de violences. L’épisode sera diffusé ce samedi, quelques jours seulement après que Pamela Anderson a accusé son ex-compagnon de violences envers elle.

Il y a quelques jours, Pamela Anderson révélait sur Instagram que son ex compagnon, le footballeur Adil Rami, la trompait. Elle l’accusait aussi d’avoir été violent avec elle.

Solidarité Femmes se désolidarise

Au mois de mars dernier, le joueur de l’OM s’était engagé auprès de Solidarité Femmes en devenant leur nouveau visage de campagne.

Suite aux accusations portées par Pamela Anderson, le réseau a annoncé ce jeudi qu’il se désolidarisait du sportif. « La FNSF applique des principes d’intervention auprès des femmes victimes de violences qui sont l’écoute et de croire leur parole. La FNSF a donc décidé de suspendre la collaboration en vue d’actions futures avec Adil Rami, dans l’attente de clarifications et d’informations complémentaires concernant les déclarations de son ex-compagne », explique-t-il dans un bref communiqué.

D’après Pamela Anderson, Rami ne soutenait cette association « que pour son image ».

France 2 maintient son émission

Mauvais timing pour Fort Boyard, l’émission phare de l’été sur France 2. L’équipe participant au prochain épisode, diffusé samedi, est justement emmenée par Adil Rami. Et les bénéfices de de l’émission seront précisément reversés à Solidarité Femmes.



Enregistrée des mois avant sa diffusion, celle-ci ne sera pas annulée. Contactée par Le HuffPost, la chaîne française précise que cette polémique « relève du cadre de la vie privée et intime entre deux personnes, même si elles ont décidé le rendre public ».

« De plus, c’est une équipe et non un individu qui représente cette association et participe à Fort Boyard pour gagner un maximum d’argent pour elle. Les potentiels gains sont et resteront pour cette association » assure France 2.