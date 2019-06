100 automobilistes pris au piège après avoir suivi Google Maps

Parfois, mieux vaut ne pas avoir une confiance aveugle dans son GPS. Aux États-Unis, des dizaines d’automobilistes qui ont suivi un raccourci proposé par Google Maps ont pu en faire l’amère expérience.

Drôle de mésaventure pour 100 automobilistes. La semaine dernière, un accident de la route a paralysé l’autoroute qui menait à l’aéroport de Denver. De nombreux conducteurs ont alors utilisé leur smartphone et l’application Google Maps pour trouver un itinéraire alternatif.

Mais l’application les a emmené dans un chemin de terre qui, à cause des fortes pluies récentes, s’était transformé en véritable champ de boue. Des dizaines d’automobilistes se sont ainsi retrouvés pris au piège et coincés dans la gadoue. « Je suivais une file de voitures et j’ai pensé : ‘Il y a tellement d’autres personnes qui y vont, ça doit être correct’. Alors j’y suis allée… mais le problème, c’est qu’on ne pouvait pas faire demi-tour », a raconté une conductrice à ABC News.

Dozens of drivers used Google Maps to try to get around a crash on Peña Blvd. on Sunday.

Instead, they found themselves in a bit of a quagmire.https://t.co/8coQ6sse5G pic.twitter.com/pgJE408fMW

— Denver7 News (@DenverChannel) June 26, 2019