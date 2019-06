27 ans plus tard, elle retrouve son frère qu’elle n’a jamais rencontré grâce à Twitter

Une Sud-Africaine a utilisé Twitter pour retrouver la trace de son frère dont elle avait été séparée dès la naissance.

C’est via Twitter que Sanelisiwe Sani Xaba, une Sud-Africaine de 27 ans, s’est lancé un défi fou: retrouver la trace de son frère qu’elle n’a jamais connu. Avant la naissance de Sanelisiwe, son père a en effet quitté sa mère, en emmenant son fils avec lui. Après avoir noté son nom dans un post sur Twitter, elle écrit: « Je suis sa soeur. S’il vous plaît aidez-moi à retrouver mon frère en retweetant ce message. J’ai besoin de lui ».

If your name is Musawenkosi, Sinenhlanhla Dube/Mthembu. Your mother is Sizakele Mthembu from KZN and born in Gauteng (Chiawelo or Sosha)in 1984(I think). Please contact me on 0658739029

I am your sister. Please retweet and help me find my brother. I need him😢 — sanelisiwe sani xaba (@sanisaidso) June 24, 2019

900 retweets et 1.500 likes plus tard, Twitter avait fait son travail et son frère était retrouvé le lendemain: « Les amis! Je l’ai retrouvé! Nous avons parlé au téléphone il y a quelques minutes. Vous m’avez permis de le retrouver en quelques heures… wow! Merci tout le monde, je le rencontre aujourd’hui ».

Guys! I found him !!!

We spoke on the phone a few minutes ago. Twitter is amazing! You managed it help me find him in a few hours… wow!

Thank you everyone. We're meeting today. https://t.co/OxiGczKZzW — sanelisiwe sani xaba (@sanisaidso) June 25, 2019

La belle histoire aurait pu s’arrêter là, sauf que le journal Metro UK a appris que Sanelisiwe habitait à seulement 30 minutes de chez son frère! « Je me sentais incomplète sans lui, confie Sanelisiwe. Je voulais savoir s’il allait bien et lui montrer que je l’aimais. »

« C’était assez effrayant la première fois que je l’ai vu, se souvient-elle. On s’est regardés dans les yeux pendant plusieurs secondes, mais j’ai l’impression que ça a duré des heures. (…). C’était génial! À la fin, nous nous sommes enlacés pendant une quinzaine de minutes ».