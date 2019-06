Wout van Aert nouveau champion de Belgique du contre-la-montre

Wout van Aert est devenu champion de Belgique du contre-la-montre, jeudi, à Middelkerke. Le coureur de Jumbo-Visma s’est imposé avec 31 secondes d’avance sur Yves Lampaert (Deceuninck-Quick Step) et 38 sur Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Le tenant du titre Victor Campenaerts (Lotto Soudal) a échoué au pied du podium, à 1:04. Son équipier Frederik Frison complète le top-5 à 1:41. Au premier temps intermédiaire, Lampaert devançait de 6 secondes van Aert. Evenepoel et Tim Wellens (Lotto Soudal) suivaient à 8 et 9 secondes, alors que Campenaerts concédait 15 secondes.

La situation s’inversait au deuxième pointage: van Aert signait le meilleur temps, Lampaert suivait à 6 secondes. Evenepoel pointait à 10 secondes, Campenaerts à 33 alors que Wellens reculait en sixième position (+0:52), dépassé par Frederik Frison (+0:47).

Van Aert terminait en 44:47. Lampaert, lauréat en 2017, ne pouvait faire mieux et prenait la deuxième place à 31 secondes. Evenepoel s’offrait la troisième place à 38 secondes. Campenaerts, double champion d’Europe en titre et détenteur du record de l’heure, devait se contenter de la quatrième place à 1:05, devant Frison (+1:41). Viennent ensuite Thomas De Gendt (+1:57) et Wellens (+2:07).

Triple champion du monde et de Belgique de cyclocross (2016, 2017, 2018), van Aert confirme ainsi, à 24 ans, ses qualités sur la route. Il compte neuf succès professionnels dont le contre-la-montre du Critérium du Dauphiné gagné le 12 juin dernier. Il avait décroché le bronze à l’Euro de Glasgow l’été dernier.

Van Aert succède au palmarès à Campenaerts, qui s’était également imposé en 2016.

Source: Belga