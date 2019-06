Proximus League – Charles Morren quitte Union Saint-Gilloise pour Dudelange

L’Union Saint-Gilloise a annoncé jeudi le départ de son capitaine Charles Morren, lequel s’est engagé avec Dudelange, champion du Luxembourg. Morren, 27 ans, est arrivé à l’Union en 2014, en provenance du RAS Lessines-Ollignies. Avec les Unionistes, il a connu la Division 3, la montée en Division 2 et le passage en Proximus League.

La saison dernière, il a pris part à 14 rencontres de Proximus League et 2 des playoffs II. Morren quitte l’Union « avec le cœur très lourd et avec énormément d’émotions! », a-t-il confié dans un message adressé aux supporters. « J’espère que vous comprendrez tous ma décision étant donné ma situation sportive et la belle opportunité qui s’est présentée pour moi, pour ma famille et le beau challenge sportif dans lequel j’avais envie de me lancer. Je suis fier et honoré d’avoir été votre capitaine pendant toutes ces années. Le sang qui coule dans mes veines est jaune et bleu, et ça à jamais. »

Source: Belga