Les Belges septièmes et derniers en qualifications de la poursuite par équipes

L’équipe belge a terminé à la 7e et dernière place des qualifications de la poursuite par équipes messieurs aux Jeux Européens, jeudi à la Minsk Arena. Moreno De Pauw, Fabio Van den Bossche, Tuur Dens et Gerben Thijssen ont couvert les 16 tours et la distance de 4.000 mètres dans un temps de 4:04.974, à 9.772 secondes des Russes, premiers en 3:55.201. Vendredi, les Belges défieront donc les Ukrainiens, sixièmes temps des qualifications en 4:04.723, au premier tour. Les demies opposeront Russes et Suisses (4e/3:59.286) ainsi qu’Italiens (2e/3:58.504) et Biélorusses (3e/3:59.048). Les deux vainqueurs s’affronteront en finale.

Les nations restantes seront classées selon leur temps en demi-finale ou au premier tour. Les deux nations les plus rapides se disputeront la médaille de bronze. Malgré sa 7e place jeudi, la Belgique est donc encore techniquement en course pour la 3e place.

Plus tard dans la journée de vendredi, Gilke Croket disputera la course aux points dames et Jules Hesters le scratch messieurs.

Source: Belga