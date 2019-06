Formation flamande – Le CD&V a reçu une nouvelle invitation de l’informateur Bart De Wever

Le CD&V a reçu une nouvelle invitation de la part de l’informateur Bart de Wever (N-VA) pour un nouvel entretien en vue de former le futur gouvernement flamand. Le président des chrétiens-démocrates flamands Wouter Beke l’a confirmé jeudi soir. Les deux partis se sont déjà rencontrés à trois reprises. En tant que président du parti arrivé premier en Flandre lors des élections du 26 mai dernier, Bart de Wever a pris l’initiative dans le cadre de la formation du gouvernement régional flamand.

Il mène depuis lors des entretiens discrets avec d’autres parties, dont le Vlaams Belang. N-VA et Vlaams Belang seuls n’ont pas la majorité. Et le CD&V et l’Open Vld refusent toute collaboration avec l’extrême-droite.

Le chef de groupe N-VA à la Chambre Peter De Roover a déclaré mercredi que le CD&V et l’Open Vld devaient indiquer clairement sur quels motifs ils refusaient de discuter avec le Vlaams Belang.

La présidente de l’Open Vld, Gwendolyn Rutten, a immédiatement répondu que les principes de Vlaams Belang étaient en contradiction avec ceux des libéraux. Jeudi, le président de CD&V, Wouter Beke, a à son tour répété que CD&V ne voulait pas travailler avec le Vlaams Belang.

« L’informateur peut parler avec qui il veut, mais il connaît notre position », a déclaré M. Beke. « Nous attendons également du respect », a renchéri la ministre flamande CD&V Hilde Crevits.

On ignore à ce stade si l’open Vld a reçu une nouvelle invitation.

