Euro espoirs 2019 – L’Allemagne et l’Espagne se disputeront le titre

L’Allemagne, tenante du titre, et l’Espagne disputeront la finale de l’Euro espoirs (U21) de football. Jeudi, à Bologne, l’Allemagne a renversé la Roumanie 4 buts à 2. Après le but d’ouverture de Nadiem Amiri (21e) pour l’Allemagne, George Puscas avait renversé la situation en faveur des Roumains (26e et 44e sur penalty). Luca Waldschmidt a permis à la Mannschaft d’égaliser, sur penalty. Deux coups francs en fin de match, de Waldschmidt d’abord (90e), d’Amiri ensuite (90e+4) ont ouvert les portes de la finale à l’Allemagne.

A Reggio Emilia, l’Espagne a dominé la France 4-1. Jean-Philippe Mateta a donné l’avantage aux Bleus sur penalty (16e). L’Espagne a réussi à inverser la tendance avant la pause grâce à Marc Roca (28e) et Mikel Oyarzabal (45e+5, sur penalty). En seconde période, Dani Olmo (47e) et Borja Mayoral (67e) ont conforté le succès de la ‘Rojita’.

La finale sera disputée dimanche à Udine. L’Allemagne visera un troisième titre, après 2009 et 2017. Titrée en 1986, 1998, 2011 et 2013, l’Espagne peut décrocher un cinquième sacre et ainsi égaler le record de l’Italie.

Source: Belga