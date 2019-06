Crise au Venezuela – 244 « attaques » contre la presse depuis le 1er janvier

Agressions physiques, détentions arbitraires, expulsions de reporters étrangers: 244 « attaques » contre la presse ont été recensées au Venezuela depuis le 1er janvier par le principal syndicat de journalistes, qui accuse le président Nicolas Maduro d’en porter la responsabilité. « Dans un contexte de censure croissante (…), 244 attaques contre l’exercice du droit à l’information ont été perpétrées au cours des six premiers mois de l’année et 223 employés du secteur ont été victimes de ces actes qui restent impunis », a affirmé le Syndicat national des travailleurs de la presse (SNTP) dans un communiqué publié jeudi, « journée des journalistes » au Venezuela.

Ce chiffre est en nette augmentation par rapport à l’année dernière: au cours du premier semestre 2018, le SNTP avait comptabilisé 113 « attaques » contre la presse.

Au cours du premier semestre 2019, 55 journalistes ont fait l’objet de « détentions arbitraires », dont 22 reporters de médias étrangers, précise le syndicat.

Son secrétaire général Marco Ruiz, cité dans le communiqué, dénonce des « disparitions forcées de journalistes » et accuse certains policiers de dissimuler « le sort des victimes, alors qu’ils les isolent, les torturent et les obligent à révéler leurs sources ».

Ces « attaques » contre la presse font de Nicolas Maduro « le premier profanateur du droit à l’information et à la liberté d’expression dans l’histoire démocratique du Venezuela », affirme M. Ruiz.

Dans le « classement mondial 2019 de la liberté de la presse » de Reporters sans frontières (RSF), le Venezuela pointait à la 148e place sur 180. « Nicolas Maduro s’obstine à limiter la parole de la presse indépendante et maintient un contrôle permanent sur l’information », s’insurgeait alors l’ONG.

La presse vénézuélienne affronte, en outre, un défi économique inédit. Ces derniers mois, plusieurs quotidiens ont cessé de paraître, faute de papier, à l’instar de Panorama, journal régional plus que centenaire de Maracaibo, la deuxième ville du Venezuela par la taille.

source: Belga