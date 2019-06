CAN 2019 – Malgré un but de Samatta, la Tanzanie s’incline contre le Kenya d’Omolo, buteur également

Malgré un but de l’attaquant de Genk Mbwana Aly Samatta, la Tanzanie s’est inclinée 3-2 face au Kenya dans la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations, jeudi, au Caire. La Tanzanie a mené à deux reprises, par Simon Msuva (6e) et Samatta (40e). Mais Michael Olunga (39e) et le joueur du Cercle Bruges Johanna Omolo (62e) ont permis au Kenya de revenir dans le match. Olunga a offert la victoire aux Kenyans en fin de match (80e). Victor Wanyama (ex-Beerschot) et Ayub Masika (ex-Genk et Lierse) ont joué tout le match pour le Kenya, Omar Khamis (ex-Cercle Bruges) a été remplacé à la 68e minute.

Avec cette victoire, le Kenya, 3 points, revient à la hauteur du Sénégal, battu (0-1) par l’Algérie dans le choc de ce premier tour. Le Kenya et le Sénégal s’affronteront lors de la troisième journée le 1er juillet. L’Algérie (6 points) est déjà qualifiée. La Tanzanie est bloquée à 0.

Source: Belga