VIDEO. Le collectif Would You React distribue 14.000 € de dons aux SDF

Le collectif belge Would You React a de nouveau réussi son pari en amassant une cagnotte de près de 14.000 € grâce aux dons des internautes. Près de 28 sans-abri vont donc recevoir un coup de pouce financier dans différentes villes de Belgique.

« Pour la troisième cagnotte, nous avons reçu près de 14.000 € de dons. Une somme que nous avons décidé de répartir en 28 parts égales », a en effet expliqué Jonathan Lambinet, fondateur de Would You React. Ils avaient récolté 1.500 € en 2017 et 12.000 € en 2018.

La nouvelle vidéo de ‘Would You React’, publiée il y a quatre jours, a déjà été visionnée près de 180.000 fois. Son objectif: « sensibiliser au monde du sans-abrisme et surtout, donner une autre image des SDF. Notre objectif semble atteint car de nombreuses personnes nous signalent dans les commentaires, avoir pleuré. »

(Voir la vidéo sur mobile)

« Cette fois-ci nous avons séparé ces dons en 28 parts égales de 500€. Il nous semblait aussi important de se faire encadrer par des professionnels du milieu car nous avons conscience qu’une telle somme peut être difficile à gérer », a ajouté le collectif.

Un point de vue partagé par Maxime, l’un des bénéficiaires, qui explique dans cette vidéo que « les gens qui ont fait ce geste se sont dit que ça pouvait m’aider pour mes papiers, etc. Mais cela peut aussi m’anéantir. Mon quota par jour est d’environ quatre ou cinq euros. »

On y voit également Christine, une Bruxelloise contrainte de vivre dans la rue depuis près de 10 ans, et qui garde malgré tout le sourire. « Ça me touche très fort et je les remercie de tout mon cœur », explique-t-elle. « Je suis contente qu’il y ait des jeunes qui comprennent notre situation. Un sourire au lieu de regarder de travers, ça fait beaucoup. »

Chaque bénéficiaire a également reçu un livre répertoriant les centaines de mots de soutien. D’autres mots peuvent encore être envoyés à [email protected].

Une nouvelle cagnotte a, par ailleurs, été ouverte. Toutes les infos sont à lire sous la vidéo de la chaîne YouTube ‘Would You react?’.