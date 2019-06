Un naturaliste ramène à la vie une espèce quasi-disparue

On pensait le légendaire châtaignier d’Ozark définitivement disparu. Cet arbre pourrait revenir à la vie grâce au travail d’un naturaliste.

Le châtaignier d’Ozark est une espèce qui peuplait autrefois les montagnes du Missouri et d’autres régions des États-Unis. Décimée par un champignon au milieu des années 1900, cette châtaigne était sur le point de disparaître. Mais depuis plus de dix ans, Steve Bost tente de sauver de l’extinction le châtaignier. Dans un ultime effort, il pollinise les spécimens restants… à la main.

Jusqu’au milieu du 20e siècle, cet arbre représentait 20% de la flore présente dans la forêt tempérée: les arbres produisaient des fruits de mai à juin, offrant une nourriture à la faune et à l’homme. Ils ont servi de nourriture pour les premiers colons et pour la faune. Le châtaignier d’Ozark était également très apprécié pour sa résistance à la putréfaction et fournissait un excellent bois pour la construction de granges, de meubles et de clôtures.

De nos jours, les châtaigniers ozark sont très rares: le naturaliste Steve Bost a parcouru plusieurs années les forêts du Missouri avant de trouver de rares survivants. Depuis lors, il tente d’éviter l’extinction de ce châtaignier. En 2007, il a fondé la Ozark Chinquapin Foundation, dans le but de ramener l’arbre indigène dans les forêts et les forêts du Missouri.

Le but de la fondation est de sélectionner des châtaigniers sains pour restaurer l’arbre dans les forêts. Son slogan est de « sauver un trésor américain ». Au départ, cela semblait être une utopie. Mais grâce à ses efforts et à ceux de centaines de volontaires, il a été possible au cours des dix dernières années de planter plus de mille spécimens sélectionnés et résistants aux maladies.

Bien que l’existence du châtaignier ozark soit encore fragile, grâce aux efforts concertés des volontaires, cette espèce a maintenant de bonnes chances de se sauver de l’extinction.