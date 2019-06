Un étudiant australien en prison pour avoir raconté sa vie en Corée du Nord

Un étudiant australien, qui participe à un échange en Corée du Nord, aurait été arrêté après avoir publié des textes sur sa vie dans ce pays secret, selon le Daily Mail.

Alek Sigley, 29 ans, qui serait le seul Australien vivant en Corée du Nord, a été porté disparu cette semaine après une série de tweets sur sa vie dans la mystérieuse capitale de Pyongyang. Le ministère des Affaires étrangères a confirmé qu’un Australien aurait été arrêté en Corée du Nord.

Sa dernière publication, le 24 juin, concernait l’hôtel Ryugyong, resté inachevé après l’arrêt de sa construction en 1992, alors que la Corée du Nord entrait dans une profonde crise économique.

New signage above the main entrance to the Ryugyong Hotel bearing its name and logo. A sign that it will soon be open for business?

류경호텔 정문에 걸려있는 새 간판. 간판은 류경호텔의 이름과 상표를 표시하고 있다. 개업날이 다가오고 있는가? pic.twitter.com/bwdDot50ya

— Alek Sigley (@AlekSigley) June 24, 2019