Le zoo de Londres organise une Pride pour leurs pingouins gays

Les pingouins gays du Royaume-Uni vont également avoir droit à leur défilé. Le zoo de Londres va en effet organiser une fête pour ses pingouins gays qui coïncidera avec la Pride Parade qui aura lieu dans la ville le week-end du 5 juillet.

Les responsables du zoo les ont adossés de banderoles où il est inscrit: « Certains pingouins sont gays, passez à autre chose! », en hommage à la campagne « Stonewall Get Over It » contre l’homophobie.

« Ronnie et Reggie se sont rencontrés en 2014 », a expliqué le zoo, « et ils ont adopté un œuf qui avait été abandonné par un autre couple. Le couple s’est partagé toutes les tâches parentales pour élever leur poussin, Kyton, jusqu’à ce qu’il quitte le nid. Ils restent aussi forts que jamais et se retrouvent souvent blottis l’un contre l’autre dans leur nichoir. »

« Le duo partage sa maison avec 91 autres pingouins, dont des couples de même sexe, Nadja et Zimmer, et Dev et Martin. »

En mai, un aquarium en Irlande avait révélé que la moitié de leurs pingouins étaient en couple avec des congénères du même sexe.