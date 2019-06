Des Zeemoji’s comme repères pour les enfants sur la plage d’Ostende

En plus des traditionnels poteaux de repères, la plage d’Ostende a mis en place des «Zeemoji’s» (contraction en néerlandais des mots ’mer’ et emoji’s). Ces nouveaux points de repères serviront à aider les enfants qui se seraient perdus à retrouver leur chemin.

Les emoji’s choisis sont le cœur, le smiley et le célèbre en forme d’excrément souriant. Des projets autour de l’écologie et de la sécurité seront également testés cet été. Les poteaux de repères surplombés d’un symbole sont présents à Ostende depuis de nombreuses années. Beaucoup d’enfants ont déjà retrouvé leur chemin grâce au train, au bateau ou à la maison. La ville souhaitait toutefois les renouveler et a choisi trois emoji’s, très reconnaissables par les jeunes, qui les utilisent tous les jours.

La zone où ces poteaux ont été placés a été baptisée «la nouvelle plage» et ouvrira samedi en tant que test. Elle se veut aussi «sans plastique» et sera pourvue de fontaines à eau gratuites. Des séances quotidiennes de nettoyage seront aussi prévues tous les jours entre 19h et 20h.