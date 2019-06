Couleur Café: Un week-end de hip-hop, raggae et electro

Couleur Café ouvrira ses portes ce vendredi 29 juin, à nouveau dans son écrin vert du parc d’Osseghem. Au menu cette année, les musiques urbaines qui ont fait la renommée du festival, et une scène electro.

Comme chaque année, la programmation du festival bruxellois propose un mélange éclectique de hip-hop, R’n’B, reggae, électro et musiques du monde, misant à la fois sur les découvertes et les valeurs sûres. Pour sa 30e édition, Couleur Café s’offre quelques grosses pointures, comme Lauryn Hill ou Sean Paul.

Niveau 4 rempile

C’est l’une des grandes réussites de Couleur Café: le festival fait la promotion de la jeune scène hip-hop belge, avec le show Niveau 4. Les trois premières éditions de ce spectacle rap ont fait connaître des artistes comme Coely, Zwangere Guy, ou encore Roméo Elvis. Le concept a évidemment été reconduit pour l’édition 2019. Les festivaliers pourront découvrir Miss Angel, Venlo, Jay Mng, Juicy, Commander Spoon, Eleven’, Luie Louis, et Echt! Les organisateurs promettent «le plus gros, le plus excitant et le plus audacieux show Niveau 4 depuis sa création». Le concept semble désormais faire partie de l’ADN du festival.



House et techno: les nouveautés de l’année

On connaissait Couleurs Café pour sa programmation musiques urbaines, voici le festival bruxellois qui se diversifie. La nouvelle Black Stage accueillera des beatmakers innovateurs d’ici et d’ailleurs. On y écoutera notamment le boss des clubs italiens Alfonso Mauro, les habitués de la scène underground belge Kong & Gratts et Nosedrip, ainsi que le maître tuc des beats, Mehemet Aslan. Ils feront danser les festivaliers jusqu’à 2h du matin.

À ne pas rater

Vendredi 28: En fin de journée, Kokoroko proposera sa musique inspirée des stars de l’afrobeat. Les huit musiciens sont de véritables surdoués, et offrent généralement des shows enivrants. Un peu plus tard, aux alentours de 22h, Sean Paul fera son entrée sur la scène principale, la scène rouge. Ambiance de feu en perspective!



Samedi 29: C’est un classique, mais il ne déçoit jamais: Salif Keïta, «la plus belle voix du Mali», se produira sur la scène principale à 19h15. Sitôt son concert terminé, il faudra se tourner vers la scène verte. À 22h, on y verra défiler le futur de la scène hip-hop belge, avec le show Niveau 4. Le reggae dancehall de Gentleman viendra clore la soirée.



Dimanche 30: La journée pourra tranquillement commencer avec la chanteuse espagnole Amparanoia. Sa musique ensoleillée et rythmée combinée à des textes socialement engagés est le parfait exemple de ce qui fait Couleur Café. Ensuite, c’est un défilé d’artistes qui ont fait leurs preuves auquel on assistera sur la scène principale. Tiken Jah Fakoly ouvrira le bal, avant d’être suivi par Goran Bregovic, Protoje puis Lauryn Hill. Il faudra juste trouver le temps d’aller manger…



5.000 campeurs

À l’ombre du stade Roi Baudouin, le camping sera agrandi pour accueillir jusqu’à 5.000 campeurs. Entre nature et milieu urbain, on y retrouve les mêmes valeurs qui règnent au festival, promettent les organisateurs: «fête, solidarité et convivialité». Tout le camping est équipé de sanitaires propres et douches chaudes gratuits, et est accessible aux personnes à mobilité réduite. La réservation d’un pass camping est indispensable pour y accéder.

Manger sur le site

Qui dit fête dit se restaurer! Chaque année, le festival offre une vaste gamme de cuisine du monde. Et pour faire bien les choses, Couleur Café encourage chaque stand à acheter ses ingrédients directement auprès d’une ferme bio. Chaque stand doit également proposer au moins deux plats végétariens. Alors qu’un repas sur trois servi l’an dernier était végé, les organisateurs espère que la proportion continuera à augmenter. À noter, également, plusieurs stands sont tenus par des associations qui soutiennent des projets sociaux, culturels et éducationnels dans les pays en voie de développement ou auprès de groupes non-privilégiés en Belgique.