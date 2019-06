Théophile Renier, vainqueur de la sixième saison de The Voice, violemment agressé

Le chanteur, qui a participé cette année à The Voice France, a raconté les détails de son agression sur Instagram.

« Je me suis fait dégommer, j’étais au sol. Je me suis fait exploser la gueule. C’était une agression pure et dure », explique d’entrée Théophile Renier dans une vidéo postée sur Instagram. Le jeune homme originaire de Chastre explique également avoir le corps en sang et le crâne ouvert. « Je vais probablement aller faire recoudre mon crâne demain », poursuit-il.

L’agression a eu lieu alors que le chanteur revenait de soirée, plus précisément du concert de fin d’année du cours Florent. « C’était quelque chose d’hyper festif, on termine quelque de beau. Et là, c’est juste des gars qui m’ont volé mon portefeuille, je n’ai plus de papiers, je n’ai plus rien. Les gars ont juste dégommé ma tronche en fait. Ils m’ont mis par terre et ils m’ont dégommé la gueule. Je suis en état de choc à vrai dire. »

Le chanteur a tenu à rassurer ses fans en expliquant que son hémorragie s’était stabilisée.