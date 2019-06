Le moment terrible où une migrante demande de l’aide pour son fils au bord de la mort

Une journaliste du quotidien mexicain El Universal a filmé une maman qui cherchait de l’aide pour ses fils. Elle se trouve dans un camp pour migrants au Mexique où le manque de nourriture et d’hygiène se fait ressentir.

Une maman haïtienne a été filmée en train de demander de l’aide après que des émeutes ont éclaté dans un centre d’immigration de Tapachula, une ville mexicaine située non loin de la frontière avec le Guatemala. Dans la vidéo, on voit la maman, paniquée, en train de supplier pour qu’on prenne soin de son fils. « Mon fils est malade depuis quelques jours. J’ai beaucoup souffert. On ne nous a pas donnés de nourriture. Il n’y a pas d’eau potable. Aidez mon enfant. J’ai un enfant de deux ans, un de cinq ans et un autre de quatorze mois. Aidez-moi s’il vous plaît. Mon fils est en train de mourir ».

Cette vidéo a été tournée alors que plusieurs migrants ont tenté de s’enfuir du camp à cause du manque d’hygiène et de nourriture, selon le quotidien El Universal. La police est arrivée à contenir facilement cette tentative d’évasion, mais plusieurs migrants ont dénoncé des violences physiques et verbales des forces de l’ordre.

Protesta de Migrantes extracontinentales en la Feria Mesoamericana Tapachula Posted by El Universal Estados on Tuesday, June 25, 2019

Sous la pression de Donald Trump, le Mexique a depuis plusieurs jours pris des mesures fortes pour endiguer le flux migratoire traversant le pays. « Cela va permettre de réduire grandement, ou éliminer, l’immigration illégale venant du Mexique et entrant aux Etats-Unis », s’était réjoui le président américain.