Le mariage d’Orlando Bloom et Katy Perry prévu pour la fin de l’année

Les deux stars devraient se marier fin 2019 lors d’une cérémonie intime avec des proches et des membres de leurs familles respectives, selon le magazine People.

Quatre mois après leurs fiançailles, on en sait un peu plus sur le mariage de Katy Perry et Orlando Bloom. Selon le magazine People, il devrait avoir lieu à la fin de cette année. « Ils ont fait appel à un wedding planner pour finaliser tous les détails. Katy semble être en charge mais Orlando est aussi impliqué dans l’organisation », confie une source proche du couple. « Ils ne sont pas stressés. Cela sera une chouette cérémonie avec des amis et de la famille ».

Orlando Bloom avait demandé sa compagne en mariage le jour de la Saint-Valentin. Sur un fond de ballons rouges, les deux amoureux avaient posé le temps d’un selfie pour Instagram, Katy Perry mettant bien en avant sa bague de fiançailles en forme de fleur.

Les deux stars d’Hollywood ont déjà été mariées par le passé: Katy Perry avec Russell Brand et Orlando Bloom avec Miranda Kerr.