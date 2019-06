Quatre enfants meurent dans l’incendie d’une maison dans le Wisconsin

Six personnes sont décédées dans l’incendie d’une maison dans l’État américain du Wisconsin. Parmi elles figurent quatre enfants, rapporte la chaîne d’informations CNN. Les deux garçons et les deux petites filles avaient entre dix mois et sept ans. Un homme de 32 ans et une femme de 34 ans ont également péri dans les flammes. On ignore encore si toutes ces personnes faisaient partie d’une même famille. Deux femmes ont pu s’extirper du brasier.

Le feu s’est déclaré dans une maison en bois de la ville de Langlade et s’est ensuite propagé très rapidement.

source: Belga