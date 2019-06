Philippe Gilbert répond à sa non-sélection du Tour par une 3e place

Troisième sur la ligne d’arrivée de Hal-Ingooigem, Philippe Gilbert a obtenu une maigre consolation après sa non-sélection par Deceuninck-Quick Step pour le Tour de France. Déjà sollicité à ce propos mercredi matin après l’annonce de l’équipe WorldTour belge, Gilbert a une nouvelle fois réagi au terme de la course. « Comme je l’ai dit ce matin, c’est vraiment dommage de ne pas être présent sur le Tour, je ne m’y attendais pas. Je suis déçu car le départ du Tour à domicile était une motivation supplémentaire pour moi. C’est comme ça », a déclaré Gilbert dont le contrat avec Deuceuninck-Quick Step expire en fin d’année. « Il y a d’autres beaux objectifs cette saison. Les championnats du monde me conviennent bien. Je ne veux pas parler de mon contrat. Ce ne sont pas des choses dont on parle avec les journalistes. Je veux me concentrer sur la suite de la saison », a répondu l’ancien champion du monde.

Bien placé dans le final de la course, Gilbert a évité la chute qui a déterminé l’issue de l’épreuve dans le dernier kilomètre. « Nous étions parfaitement placés. J’ai dit à Martinelli d’accélérer mais quand il est passé à l’avant il a percuté un coureur de Corendon-Circus et cela a provoqué cette chute. J’ai dû déclipser et freiner très fort pour éviter de tomber. J’étais presque à l’arrêt mais j’ai tout de même réussi à terminer troisième. »

Source: Belga