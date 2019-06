Les Belges à l’étranger – Guillaume Gillet prolonge son aventure à Lens

Guillaume Gillet a prolongé son contrat avec le Racing Club Lens, a annoncé le pensionnaire de deuxième division française mercredi. Gillet, 35 ans, était arrivé en début de saison à Lens en provenance de l’Olympiacos. Lens a manqué de peu la promotion en Ligue 1, perdant le barrage de promotion/relégation face à Dijon. « J’avais un goût d’inachevé en fin de saison dernière et j’avais l’impression de devoir encore donner pour ce club », a expliqué Gillet. « Je savais où je mettais les pieds en arrivant l’été dernier et je n’ai pas été déçu, cela a même dépassé mes espérances. Ce club a tout pour réussir et je pense pouvoir apporter ma pierre à l’édifice. Je tiens à remercier toutes les personnes qui me font confiance, celles qui ont oeuvré pour cette prolongation et tous les supporters qui nous soutiennent. Au delà du projet sportif et l’expérience collective à vivre, il y a d’autres paramètres à prendre en compte lorsque l’on s’engage dans un club… Et les encouragements des fans, l’environnement du club, la qualité de vie dans la région, le bien être de ma famille, le plaisir de jouer au ballon, tout cela n’est que positif quand on joue au Racing. »

Gillet a disputé 26 matchs de championnat avec Lens.

Source: Belga