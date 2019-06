Jupiler Pro League – Mouscron prend confiance en amical, l’Antwerp s’impose aussi

Mouscron s’est imposé 0-4 contre Audenarde (D2 amateurs) mercredi lors de son deuxième amical de la saison. L’équipe de Bernd Hollerbach font le plein de confiance avant de partir en stage en Autriche dimanche. Les buts des Hurlus sont à mettre à l’actif de Ryan Mmaee (6e), Noe Dussenne (12e sur pen.), Nemanja Antonov (24e) et Marko Bakic (80e) qui s’est engagé pour 4 ans à Mouscron ces dernières heures.

D’autres clubs étaient également engagés en amical en soirée. Le Cercle Bruges a partagé 0-0 contre le RWDM (D1 am.), battu 0-1 par Anderlecht la semaine dernière.

L’Antwerp s’est lui imposé 0-3 face à Heist (D1 am.) grâce au but d’Amara Baby (45e+3) et au doublé du jeune Ruben Geerarts (53e et 57e).

Ostende a lui aussi gagné 0-3 face à Zwevezele (D3 am.) suite aux buts de Ronald Vargas (32e sur pen.) et Mbaye Basirou (78e et 83e).

Malines (D1B) a connu plus de difficultés contre Eppegem (D2 am.) mais s’est tout de même imposé 2-4. Les buts Malinois sont signés Igor de Camargo (45e+1), Nikola Storm (45e+2), Clément Tainmont (64e) et William Togui(89e).

Enfin Saint-Trond a battu Thes Sport (D1 am.) 1-3 grâce à Nelson Balongo (8e), Jorge Teixeira (39e) et Mo Nitcheu (71e).

Source: Belga