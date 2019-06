Felice Mazzu a dirigé son premier entraînement au KRC Genk

Le KRC Genk, champion de Belgique, a repris l’entraînement mercredi matin et lancé ainsi sa saison 2019-2020. Le nouvel entraîneur Felice Mazzu a accueilli 28 joueurs sur le terrain d’entraînement, où quelque 150 supporters étaient venus voir les nouveaux venus. A 10h30, l’entraîneur Felice Mazzu et les joueurs présents sur le terrain C se sont réunis pour un entraînement ouvert. Il y a encore beaucoup de joueurs à l’étranger retenus par leurs engagements internationaux, mais Mazzu a déjà vu 27 joueurs travailler. Les nouveaux venus Theo Bongonda et Benjamin Nygren ont pu compter sur beaucoup d’attention de la part des fans. Le noyau a été complété par des espoirs, qui s’entraîneront avec le noyau A temporairement. Dieumerci Ndongola était également présent, mais il a suivi un entraînement individuel.

Jeudi, il y aura une deuxième séance d’entraînement, tandis que les joueurs suivront deux séances d’entraînement vendredi. Samedi, le KRC Genk jouera son premier match à l’Eendracht Termien. Le mercredi 3 juillet et le samedi 6 juillet, le club limbourgeois jouera respectivement à Bregel Sport et au KVK Beringen.

Du lundi 8 au dimanche 14 juillet, le champion national se rendra à Horst pour un stage d’été, au cours duquel deux matchs d’entraînement seront disputés. Le jeudi 11 juillet, le KRC Genk affrontera le Maccabi Tel Aviv, tandis que le dimanche 14 juillet, c’est le Lokomotiva Zagreb qui sera son adversaire. Le samedi 20 juillet, Genk jouera la Supercoupe contre le vainqueur de la coupe, le FC Malines. Le lendemain, les Limbourgeois jouent encore à Westerlo.

Source: Belga