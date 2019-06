Anthony Limbombe (FC Nantes) prêté une saison au Standard avec une option d’achat

Le Diable Rouge Anthony Limbombe jouera cette saison au Standard de Liège, a officialisé mercredi matin le club de Jupiler Pro League. Il a été prêté par le club français du FC Nantes durant l’exercice 2019-2020. Le club de Sclessin dispose aussi d’une option d’achat pour le joueur qui fêtera ses 25 ans le 15 juillet. Natif de Bilzen, Limbombe a débuté au KRC Genk en 2010. L’ailier gauche a ensuite été prêté au Lierse (janvier-juin 2014) avant de partir aux Pays-Bas où il a passé deux saisons au NEC Nimègue (2014-2016). Revenu en Belgique en 2016, il éclate au Club Bruges, devient international (1 cap contre l’Arabie Saoudite le 27 mars 2018) et remporte le titre de champion de Belgique en 2018. Il est dans la foulée transféré à l’été 2018 au FC Nantes. Il y connaît une saison difficile (1 but et 2 assists en 29 matchs de Ligue 1, plus 2 buts en 4 rencontres de Coupe de France).

Mardi, le Standard avait annoncé l’arrivée de l’arrière gauche français Nicolas Gavory.

Source: Belga