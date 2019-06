Un site de tricot s’oppose à Trump et crée la polémique

Polémique parmi les amateurs de tricot américains. Le site américain Ravelry, le “Facebook du tricot” a pris la décision drastique de bannir tous les contenus pro-Trump.

« Nous interdisons de soutenir Donald Trump et son gouvernement sur Ravelry », a annoncé le site spécialisé, qui revendique huit millions de membres.

« Nous ne pouvons offrir un espace de tolérance qui soutienne en même temps (les thèses) déclarées de la supériorité blanche », a justifié Ravelry.

Selon le site Internet, soutenir le gouvernement en place « revient indéniablement à soutenir le suprémacisme blanc ».

Ravelry a assuré que tous les patrons, canevas, macramés et autres travaux en cours demeureraient sauvegardés en ligne, quelles que soient les opinions politiques de leurs auteurs.

« Nous ne soutenons pas les démocrates et nous n’interdisons pas les républicains », a tempéré le site.

Reste que la décision du site internet n’a pas été du goût de tous les membres. Bon nombre d’amateurs de tricot républicains ont fait savoir sur les réseaux sociaux qu’ils étaient partisans de Trump sans pour autant se considérer comme racistes.

La décision radicale de Ravelry a donc provoqué une vague de désinscriptions. Certains internautes ont dénoncé un militantisme politique du site selon eux déplacé.

« Trump est toujours notre président et cela me fait sourire au quotidien », a notamment tweeté une tricoteuse, partageant la photo d’un bonnet tricoté avec le nom du Président.

You know what @ravelry … Trump is STILL your President and it makes me smile every day! pic.twitter.com/jO5hnOjHRI

— Michelle Hughes (@MichelleHughes_) June 24, 2019