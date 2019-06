Un Anglais de 12 ans soupçonné d’agression homophobe au couteau

Un garçon de 12 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir violemment attaqué un couple gay à Liverpool (nord de l’Angleterre), a indiqué la police de Merseyside mercredi.

Ce garçon est soupçonné d’agression homophobe grave après l’attaque de deux hommes d’une trentaine d’années dans le quartier d’Anfield, au nord-ouest de Liverpool, le weekend dernier. Samedi vers 21H20 locales (22H20 HB), les deux hommes marchaient dans la rue lorsqu’ils ont été pris à partie par trois adolescents décrits comme des garçons âgés de 12 à 15 ans.

L’un des agresseurs les a attaqués au couteau, blessant grièvement l’un des deux hommes à la tête et au cou tandis que le second a été légèrement blessé à la main. «Ils ont tous les deux été emmenés à l’hôpital et ont été très éprouvés par l’incident», indique la police dans un communiqué.

Tara Denn, de la police de Merseyside, a décrit une attaque «épouvantable et non provoquée envers deux hommes qui rentraient simplement chez eux» et qui ont subi un «niveau de haine et de violence simplement inacceptable». «L’utilisation d’un couteau lors de cette attaque homophobe a choqué les gens à juste raison», a tweeté le maire de Liverpool, Joe Anderson.

Cette attaque survient après une autre agression homophobe, commise cette fois sur un couple de femmes à bord d’un bus londonien début juin, et qui avait choqué l’opinion.