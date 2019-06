Le dentifrice pourrait augmenter le risque d’ostéoporose chez les femmes

Publiée dans le Journal of Clinical Endocrinilogy & Metabolism, cette nouvelle étude a porté sur l’analyse d’échantillons d’urine de 1.848 patientes américaines. Les données sont issues des registres du National Health and Nutrition Examination Survey (2005-2010) et ont permis d’examiner l’association entre les concentrations urinaires de triclosan et les risques d’ostéoporose.

Les résultats ont montré que les femmes qui présentaient des taux élevés de triclosan dans leur urine avaient des os plus fragiles et plus de risques de développer de l’ostéoporose, maladie du squelette qui diminue et affaiblit la structure osseuse.

Les données plus probantes chez les femmes ménopausées

« Autant que nous le sachions, il s’agit de la première étude épidémiologique à étudier l’association entre la concentration urinaire de triclosan et l’ostéoporose chez les femmes adultes américaines. Les données étaient plus probantes chez les femmes ménopausées que chez les femmes pré-ménopausées. De futures études sont nécessaires pour valider ces découvertes », concluent les auteurs de l’étude.