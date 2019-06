Wimbledon – Bonaventure, Wickmayer et Minnen au 2e tour des qualifications, pas Zanevska ni Zimmermann

Ysaline Bonaventure (WTA 115), Greet Minnen (WTA 129) et Yanina Wickmayer (WTA 148) ont réussi à sortir indemne du premier tour du tableau de qualification des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, mardi sur le gazon de Wimbledon dans la banlieue londonienne. Maryna Zanevska (WTA 223) et Kimberley Zimmermann (WTA 251) ont elles été éliminées dans ce premier tour. Ysaline Bonaventure a mis trois manches 4-6, 6-1, 6-2 pour battre l’Américaine Jamie Loeb (WTA 264) en 1h23. La Stavelotaine de 24 ans, 12e tête de série, défiera la Britannique Gabriella Taylor (WTA 342) au 2e tour.

‘Wicky’, 29ans, qui a participé aux onze dernières éditions de Wimbledon et a encore joué les seizièmes de finale l’an dernier, a mis 2h03 et trois manches (4-6, 6-1, 6-4) pour faire plier la Russe Valeria Savinykh, 28 ans et 189e mondiale, qui n’a jamais foulé le célèbre gazon dans le simple dames. Elle sera opposée au 2e tour à la Tchèque Tereza Smitkova (WTA 152).

Minnen a éprouvé beaucoup moins de difficulté pour se défaire de l’Israélienne Julia Glushko (WTA 169). La Campinoise de 21 ans, 19e tête de série, s’est imposée 6-2 et 6-1 en 1h04. Elle rencontrera la Taïwanaise En-Shuo Liang (WTA 186) pour une place au 3e et dernier tour.

Zanevska, 25 ans, s’est, elle, inclinée au premier tour devant l’Américaine Francesca Di Lorenzo (WTA 160) 7-6 (7/4), 7-6 (7/3). En soirée, après trois manches disputées Zimmermann, 23 ans, a dû s’avouer battue par la Turque Basak Eraydin (WTA 211) 4-6, 6-4, 7-5. Le duel a duré 2h09.

Elise Mertens (WTA 21), Alison Van Uytvanck (WTA 57) et Kirsten Flipkens (WTA 81) sont directement inscrites dans le tableau final de ce 3e tournoi du Grand Chelem de l’année.

.

Source: Belga