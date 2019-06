Le successeur de Theresa May connu le 23 juillet

Le nom du successeur de Theresa May à la tête du Parti conservateur, et en conséquence du gouvernement britannique, sera proclamé le 23 juillet, a annoncé mardi le parti dans un communiqué. Le vote, ouvert aux 160.000 membres du parti, sera clos le 22 juillet à 18H00 HB et l’annonce du futur chef de gouvernement faite le lendemain, ont précisé les Tories. Deux candidats sont en lice, l’ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, donné favori, et l’actuel chef de la diplomatie britannique Jeremy Hunt.

source: Belga