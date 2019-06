Le Red Lion Tanguy Cosyns signe le transfert de ses « rêves » à Amsterdam

L’attaquant des Red Lions Tanguy Cosyns s’est engagé avec le club de hockey d’Amsterdam H&BC pour la saison 2019-2020. Le Bruxellois de 27 ans quitte ainsi l’équipe néerlandaise d’HGC, 3e du dernier championnat de Hoofdklasse pour le club amstellodamois, « qui veut entamer un nouveau cycle après la 4e place de cette saison », a indiqué l’international belge mardi après avoir signé le transfert de ses « rêves ». Un contrat d’un an, avec une saison de plus en option. « J’ai été approché par d’autres clubs, mais je me suis décidé pour l’équipe qui me voulait le plus », a expliqué l’ancien Molenbeekois du Daring, également passé par le Waterloo Ducks durant 4 ans avec deux titres nationaux à la clé (2012 et 2013).

« A Amsterdam, je serai le premier joueur belge à intégrer l’équipe messieurs. Celle-ci sera dirigée par l’ancien international espagnol Santi Freixa, qui était mon idole quand j’étais jeune. Après trois années comme coach de Kampong, Santi revient vers son club de coeur, dont il était la vedette en tant que joueur. Son projet à Amsterdam m’a convaincu, d’autant plus que j’ai toujours été fan de cette équipe », a-t-il ajouté sur ses futures couleurs, championnes d’Europe des clubs en 2005, double vice-championnes en EHL (2012, 2016) et titrées à 21 reprises en championnat néerlandais.

Buteur à cinq reprises lors des JO de Rio lorsque la Belgique décrocha l’argent ainsi qu’à la Coupe du monde 2014 de La Haye, Cosyns avait pourtant trouvé ses marques avec son dernier club d’HGC, inscrivant dernièrement un but dans chacune des trois manches du club de Wassenaar en playoff pour la 3e place de Hoofdklasse contre… Amsterdam.

« Je veux continuer à m’améliorer en vue de la préparation pour les JO de Tokyo. Et puis un transfert à Amsterdam, c’est un peu comme avec le Real ou le Barça en football, cela ne se refuse pas. »

Source: Belga