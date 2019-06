Le latéral gauche français Nicolas Gavory (Utrecht) arrive au Standard

Le Standard a annoncé mardi l’arrivée dans ses rangs de l’arrière gauche français Nicolas Gavory. Il arrive du club néerlandais du FC Utrecht où il était sous contrat jusqu’en juin 2021. La durée de son contrat à Sclessin et le montant du transfert n’ont pas été précisés. Agé de 24 ans, cet ancien international U16, U17 et U19, a été formé à l’AJ Auxerre où il a débuté sa carrière pro en 2012. Il a ensuite joué à à l’AS Béziers (2015-2017) et à Clermont (2017-2018), avant de prendre la direction de l’Eredivisie aux Pays-Bas en août 2018 pour rejoindre le FC Utrecht. Il y a joué 31 matchs, marqué 1 but et donné 5 assists.

Source: Belga