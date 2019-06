Le coude droit (blessé) de Nafissatou Thiam va être examiné avec soin cette semaine

Nafissatou Thiam va subir plusieurs examens médicaux afin de déterminer la gravité de sa blessure au coude droit qui l’a handicapée dimanche lors de l’heptathlon du meeting Décastar de Talence en France, a fait savoir mardi son équipe de management. « Nafi procédera aux examens médicaux nécessaires dans le courant de cette semaine et, après la période de repos habituelle suivant sa participation à Talence, poursuivra les entraînements en vue des Championnats du Monde à Doha (27 septembre-6 octobre, ndlr) », a précisé le communiqué.

« Nafi donnera un update avant les Championnats du monde à Doha afin qu’elle puisse continuer ses préparatifs en toute tranquillité. Avant cela, Nafi et/ou son entourage ne communiqueront pas à propos de son coude. »

Thiam a signé la meilleur performance mondiale de l’année à l’heptathlon samedi et dimanche (6.819 points) mais en raison de sa blessure a réussi une contre-performance au lancer du javelot (47m25), la 6e épreuve. La douleur l’a empêchée de tenter son 3e essai. Elle a ainsi manqué le record d’Europe de la Suédoise Carolina Klüft qu’elle était en passe de battre (7.032).

« Plus que les points que j’ai manqués, je souffre du coude. Cela m’inquiète un peu. J’ai consulté le médecin au préalable et il m’a donné le feu vert, mais je dois admettre que je ne peux plus bouger mon coude. Alors on sait que c’est sérieux », avait déclaré la championne olympique, du monde et d’Europe en titre après sa performance dimanche à Talence.

Source: Belga