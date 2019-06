Kirsten Flipkens en quarts de finale du double à Eastbourne

Eliminée lundi en simple, Kirsten Flipkens a passé mardi le cap du premier tour du double dames au tournoi de tennis WTA Premier de Eastbourne. Sur le gazon anglais de cette épreuve dotée de 684.080 euros, la Campinoise de 33 ans a pu compter sur sa partenaire américaine Bethanie Mattek-Sands pour s’imposer sans trop de difficulté, 6-2 et 6-4, aux dépens de la Croate Darija Jurak et de la Slovène Katarina Srebotnik. Flipkens et Mattek-Sands devront écarter la 3e tête de série, composée de l’Américaine Nicole Melichar et de la Tchèque Kveta Peschke, si elles veulent rejoindre le dernier carré de l’épreuve.

Leurs futures adversaires ont éliminé pour leur part avec difficulté les Britanniques Darriet Hart en Heather Watson 4-6, 7-6 (7/1) et 10/6.

Source: Belga