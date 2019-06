Jeux Européens – Deuxième défaite et élimination pour Maxime Moreels

Maxime Moreels a été battu lors de son deuxième match du groupe B dans le tournoi du simple messieurs de badminton aux Jeux Européens de Minsk, mardi soir en Biélorussie. Cette deuxième défaite scelle le sort du Belge, qui disputera mercredi son dernier match pour l’honneur.

Maxime Moreels (BWF 95) s’est incliné 2 sets à 0 (21-15, 21-9) devant Anders Antonsen, 13e mondial. Après avoir offert une belle résistance au Danois de 22 ans dans le premier set, le Nivellois n’a pas été en mesure d’inquiéter son adversaire dans le second. Vice-champion d’Europe 2017, Antonsen a fait respecter son statut de favori du tournoi.

C’est la deuxième défaite de Moreels après celle encaissée lundi contre l’Estonien Raul Must (BWF 88) sur le score de 2 sets à 0 (21-17, 21-12). Simultanément mardi soir au Falcon Club dans l’autre match du groupe, Must a battu le Croate Zvonimir Durkinjak (BWF 121), adversaire de Moreels mercredi.

Must et Antonsen se disputeront la première place du groupe mercredi alors que Moreels et Durkinjak auront à cœur de quitter Minsk avec une victoire.

Source: Belga