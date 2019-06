Ecolo rejette l’idée de désigner les ministres wallons à la majorité relative

Ecolo a rejeté mardi soir l’idée de recourir aux dispositions légales qui permettraient au Parlement wallon de désigner un éventuel gouvernement minoritaire PS-Ecolo à la majorité relative des députés, et non absolue. Le site web de la RTBF rappelait mardi l’existence de certaines dispositions -jamais utilisées à ce jour- de la loi spéciale des réformes institutionnelles de 1980 qui, à défaut de majorité absolue pour mettre en selle un gouvernement, permettent de procéder à l’élection individuelle des ministres, et ce à la majorité relative des députés s’exprimant à bulletin secret.

Dans une réaction auprès de l’agence Belga, Ecolo a coupé court à ce scénario, réfutant vouloir y recourir.

« Nous ne changerons pas de cap: nous recherchons une majorité (absolue) pour installer le gouvernement, fut-elle extérieure au gouvernement. Nous sommes donc aux antipodes de ce chemin qui, s’il tient éventuellement la route sur le plan juridique, ne le tient absolument pas sur le plan démocratique », a fait savoir l’état-major vert.

Une autre source politique soulignait par ailleurs mardi qu’il serait facile pour le MR, le cdH et le PTB d’empêcher pareille désignation de ministres en pratiquant la politique de la chaise vide au Parlement, privant ainsi l’assemblée du quorum nécessaire à ce scénario.

