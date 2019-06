On pourra consulter un médecin via vidéo

Les 500.000 Belges qui disposent d’une assurance hospitalisation chez AXA pourront à l’automne consulter un médecin par vidéo, a annoncé le groupe français.

La télé-consultation s’adresse aux patients qui ont besoin de conseils rapides lorsque leur médecin de famille est difficilement joignable ou indisponible, explique AXA.

Toute personne assurée chez AXA, généralement via une entreprise, et souhaitant une consultation numérique, peut la programmer et en obtenir une dans les 30 minutes. Il faut disposer d’une connexion internet et d’un support permettant d’établir des communications vidéo (smartphone, tablette, ordinateur…). La consultation peut aussi être sollicitée depuis l’étranger.

Le patient est d’abord reçu par téléphone par une infirmière qui lui pose quelques questions. Il reçoit ensuite un code unique donnant accès à une salle d’attente virtuelle. Le médecin établit un diagnostic et un rapport est ajouté au dossier médical du patient.

« Le but n’est pas de se substituer au médecin de famille ou à une éventuelle urgence médicale », explique un porte-parole d’AXA. « Si une consultation physique est nécessaire, le médecin renverra le patient chez un de ses confrères », précise-t-il, ce qui devrait se produire pour un appel sur quatre, selon l’expérience acquise en France.

La technique est disponible dans l’Hexagone depuis 2015 où quelque 20.000 consultations vidéo sont réalisées chaque année.