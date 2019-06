Déjà des campeurs à Rock Werchter avec deux jours d’avance

Bien que le premier camping officiel du festival Rock Werchter n’ouvre que mercredi à 14h, et la plaine en elle-même seulement jeudi, les premiers festivaliers sont d’ores et déjà arrivés. Quelques dizaines de personnes ont planté tentes et sardines dans le camping privé Klokkeberg à Werchter.

« Les premiers festivaliers sont arrivés pendant le week-end. Leur nombre augmente sensiblement, ils sont désormais quelques dizaines », indique mardi un porte-parole du camping se situant à trois kilomètres du festival.

Le camping officiel « The Hive » ouvrira quant à lui ses barrières mercredi à 14h. Outre « »he Hive », Rock Werchter propose également « The Hive My Space », « The Hive Resort », « The Hive ADL » mais aussi le camping regular et un spécifique pour les mobilhomes et camping-cars.