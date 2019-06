Un bodybuildeur essaye d’arracher les yeux de sa compagne à cause d’un post Facebook

Un bodybuildeur s’en est pris violemment à sa petite amie qui avait liké le post Facebook d’un autre. Dans un excès de rage, il a notamment essayé de lui arracher les yeux.

Danny Bridges est un bodybuildeur anglais de 35 ans. Il a été cité à comparaître en justice après avoir violenté sa compagne qui avait liké le post d’un autre homme sur Facebook. Il l’a notamment étranglée avant d’enfoncer ses doigts dans ses yeux, la laissant avec deux « yeux au beurre noir ». « Avoir aimé un post Facebook a été le catalyseur de la violence de Bridges envers sa compagne », explique un porte-parole de la police de Kent, cité par KentOnline. « Il l’a notamment frappée au visage avant de l’étrangler ».

C’est finalement grâce à un message envoyé par la victime à une de ses amies que la police est intervenue. Arrêté, Danny Bridges a nié les faits, affirmant que sa petite amie était simplement tombée. Une explication qui n’a pas convaincu le juge en charge de cette affaire. « Je note que vous souriez lorsque je vous rappelle ces faits (…). Vous n’êtes qu’une personne supplémentaire qui violente les femmes. Vous n’avez montré aucun signe de sympathie ou d’empathie ».

Danny Bridges a été condamné à neuf ans de prison.

🇬🇧🇬🇧🇬🇧

'Abuser'

Whitstable bodybuilder Danny Bridges who gouged girlfriend's eyes for 'liking' Facebook post jailed…

Throttled, kneed, punched the young woman before jamming his thumbs into her eyes…

Got nine years…https://t.co/bvR4jikdXp

— Bonnie-Lad (@LadBonnie) June 25, 2019