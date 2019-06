Des drones perturbent deux fois en une semaine le trafic aérien à Singapour

Le trafic aérien a été perturbé lundi soir à l’aéroport de Singapour, un hub aérien majeur en Asie du Sud-Est, après le signalement de drones pour la deuxième fois en une semaine, ont indiqué les autorités.

Quelque 18 vols en partance ou à l’arrivée de Singapour ont subi des retards et sept vols ont été déroutés de l’aéroport singapourien de Changi à cause de «mauvaises conditions météorologiques et de l’activité non autorisée de drones», selon l’autorité de l’aviation civile de Singapour. Les perturbations ont duré environ une heure.

La semaine dernière l’aéroport de Changi a dû fermer l’une de ses pistes temporairement à cause de la détection de drones, perturbant plusieurs dizaines de vols.

Les vols de drones sont une source croissante de perturbations pour les aéroports à travers le monde. En décembre dernier, l’aéroport londonien de Gatwick a été paralysé pendant 36 heures bloquant des dizaines de milliers de passagers qui voulaient voyager pour Noël.