Dour Festival, 5 jours d’amour et de musique alternative !

Dour Festival se tiendra du 10 au 14 juillet et vous offrira une programmation rassemblant le meilleur du hip-hop, du reggae, de la techno, du rock et de la drum’n’bass. Profitez de plus de 200 artistes parmi lesquels vous retrouverez Cypress Hill, Disclosure, Roméo Elvis et A$AP Rocky mais aussi Peggy Gou, Zwangere Guy, Whispering Sons, Shy FX, DVTCH NORRIS, Kölsh, et bien d’autres …