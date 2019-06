3 raisons pour lesquelles Securex est l’entreprise idéale pour démarrer votre carrière

Securex compte quelque 1.600 collaborateurs en Belgique. L’entreprise veille à ce que chacun se sente à l’aise dès son arrivée et au-delà et concentre ses efforts sur différents domaines pour y arriver. Christine Nauwelaers (Talent Specialist) indique trois éléments.

1. Formations

« Securex organise chaque année plus de 58.000 heures de formation pour ses collaborateurs. Tant des formations soft skills que techniques. Le catalogue de formations est très large puisque les collaborateurs ont même l’opportunité de suivre des cours de secourisme ou d’ergonomie pour mieux aménager leur poste de travail. En apprenant constamment, nos collaborateurs peuvent développer leurs talents pour une carrière durable. Pour cela, l’ownership de chacun est très important. Chacun prend le contrôle de sa propre carrière en fonction de ses ambitions personnelles. Et ceci à tous niveaux, également celui du Management. »

2. Possibilités d’évolution

« La mobilité interne est un point fort chez Securex. En 2018, il y avait 200 postes vacants, dont la moitié ont été remplis par des collaborateurs internes. Cela montre les opportunités de développement en interne. Verticales évidemment mais aussi horizontales. Vous pouvez choisir de poursuivre votre évolution dans un de nos autres secteurs d’activité mais toujours avec nous. Les possibilités sont très diverses. Securex est donc une organisation dynamique où nos collaborateurs ne sont pas cantonnés à une carrière linéaire. »

3. Des valeurs fortes

« La confiance et la responsabilité sont des valeurs importantes chez Securex et nous les vivons chaque jour avec nos équipes. Lorsque nous engageons un nouveau collègue, nous lui accordons notre confiance et lui donnons des responsabilités dès son arrivée. Car si nous l’avons engagé(e), cela signifie que nous croyons en lui/en elle ! C’est dans cet esprit que nous voulons l’accueillir tout en l’encadrant avec notre programme onboarding. Une autre de nos valeurs est ‘fort ensemble’ et qui fait référence à notre esprit d’équipe. Pour chaque collègue qui partira en vacances cet été par exemple, nous nous assurons qu’il ne retrouve pas une pile de travail sur son bureau à son retour. Les collègues travaillent en étroite collaboration de façon très naturelle, il est même né des amitiés au-delà des heures de travail. Et ça, c’est précieux pour notre entreprise. »