Marcos Baghdatis rangera ses raquettes après Wimbledon

Marcos Baghdatis a annoncé lundi mettra un terme à sa carrière après Wimbledon. Le tennisman chypriote de 34 ans a reçu une wildcard pour disputer le troisième tournoi du Grand Chelem, qui débutera à Londres le 1er juillet. Présent depuis seize ans sur le circuit ATP, Marcos Baghdatis avait atteint la finale de l’Open d’Australie en 2006, s’inclinant face à Roger Federer. La même année, il était allé jusqu’en demi-finales à Wimbledon, sorti par Rafael Nadal. Il s’était retrouvé 8e mondial en août 2016, le meilleur classement de sa carrière.

Au total, Marcos Baghdatis a remporté quatre titres ATP (Pékin 2006, Zagreb 2007, Stockholm 2009 et Sydney 2010), sur les quatorze finales qu’il a disputées.

La fin de carrière du Chypriote a été marquée par les blessures. Aujourd’hui retombé au 138e rang mondial, il a décidé de tirer sa révérence après la manche anglaise du Grand Chelem.

« Wimbledon sera mon dernier tournoi en tant que joueur professionnel », explique Marcos Baghdatis sur son site internet. « Je suis très reconnaissant d’avoir reçu une wild-card pour le tableau principal, et d’avoir la chance de dire au revoir à ce sport que j’aime tant et qui a été une grande partie de ma vie ces trente dernières années. Cette décision a été difficile à prendre. C’est difficile pour moi de revenir au niveau que j’aimerais avoir, surtout physiquement. Même si ma tête le veut, mon corps a ses limites qui m’empêchent de jouer au haut niveau que j’espère avoir. Ces deux dernières années ont été particulièrement difficiles pour moi, avec des blessures et des douleurs. En outre, j’ai une merveilleuse épouse, deux petites filles et bientôt un troisième enfant. Je suis excité à l’idée de passer plus de temps avec eux ».

