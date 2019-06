L’Espagnol Benat San José est le successeur de Claude Makelele à Eupen

Le club de football d’Eupen a annoncé lundi le nom de son nouvel entraîneur en chef. Il s’agit de l’Espagnol Benat San José. Agé de 39 ans, il a signé un contrat de deux ans. Il succède à ce poste au Français Claude Makelele remercié le 14 juin après avoir assuré le maintien du club Jupiler Pro League ces deux dernières saisons. San José s’est occupé des jeunes du club espagnol de la Real Sociedad Saint Sébastien avant de partir à l’étranger en Arabie Saoudite à Al-Ittihad (victoire de la Kings Cup en 2013), en Bolivie (titre avec Bolivar La Paz en 2017) et au Chili (titre avec CD Universidad Católica en 2018). Son dernier poste l’a conduit à Dubaï où il s’est occupé de janvier 2019 au 30 mars 2019 du club d’Al-Nasr.

« Nous sommes très heureux d’avoir pu engager Benat, un entraîneur très doué et convoité au niveau international, pour le recruter, lui et ses assistants, pour deux années » s’est réjoui Andreas Bleicher, administrateur de la KAS. « Beñat peut se vanter d’un succès considérable au niveau international avec une philosophie de développement de chaque talent sur la base d’une forte cohésion d’équipe. Il nous a convaincus par son enthousiasme et son approche analytique. Je suis sûr que nos supporters pourront s’attendre à une saison passionnante avec notre équipe de noir et blanc. »

San José et ses adjoints seront présentés officiellement mardi à 13h45 après avoir dirigé leur premier entraînement à 10h00.

.

Source: Belga