Le championnat d’Europe débute jeudi pour la Belgique

L’édition 2019 du championnat d’Europe de basket féminin se déroule du 27 juin au 7 juillet en Serbie (à Nis et Zrenjanin pour les matches de deux poules, à Belgrade pour la phase finale) et en Lettonie (à Riga pour les deux autres groupes). Il aura la particularité de qualifier les six premiers pour des qualifications pré-olympiques prévues en février 2020 avec seize équipes (quatre groupes de 4, dont les 3 premiers de chaque poule sont qualifiés pour les Jeux de Tokyo). L’Espagne, tenante du titre et troisième de la Coupe du monde derrière les Etats-Unis, déjà qualifiés pour les JO 2020 mais qui joueront quand même le tournoi pré-olympique, et l’Australie, veut défendre son bien.

Les Espagnoles figurent sur le podium européen depuis 2001 (titrée en 2017 et 2013 – et 1993) sauf une fois (en 2011). Sans considérer, loin de là, que la sélection de Lucas Mondelo, emblématique coach hispanique depuis 2012, s’essouffle, force est de constater qu’il y aura match. Avec la France, par exemple. Le président de la Fédération française, devenu premier vice-président de la FIBA la semaine dernière, Jean-Pierre Siutat, n’a laissé aucun autre choix à sa sélectionneuse Valérie Garnier, c’est le titre européen qu’il veut (comme en 2001 et 2009), après trois échecs successifs en finale.

La Serbie, chez elle, rêve de renouveler l’exploit de 2015, victorieuse de … la France en finale, avec son coach Marina Maljkovic, fille du légendaire coach Bozidar Maljkovic, président du Comité olympique serbe. Déjà mythique coach aussi du basket européen, la jeune femme, 37 ans, est revenue à la tête de sa sélection après une impasse en 2017 (et une 9e place seulement à Prague).

La Russie (titrée en 2003 et 2007) et sa jeune vedette Maria Vadeeva, 20 ans, l’équivalent d’Emma Meesseman, auteur d’un six sur six en qualifications avec leur nouveau coach, Olaf Lange (qui a longtemps coaché Ekaterinbourg et .. Emma Meesseman) sont aussi cités parmi les outsiders possible, tout comme la Belgique.

Trois pays que l’on retrouve dans le même groupe, D, avec la Biélorussie. Les Belgian Cats joueront à Zrenjanin, à 80km au nord de Belgrade dans le Crystal Hall d’une capacité de 2.400 places.

Au rayon des surprises, les plus audacieux pointeront la Suède d’Amanda Zahui, l’Italie de Cecilia Zandalasini ou l’Ukraine d’Alina Iagupova.

Les phases de poules auront lieu à Riga (groupes A et B), Nis (groupe C) et Zrenjanin (groupe D). La phase finale à partir des barrages (deux auront lieu cependant à Riga) aura lieu à l’Arena de Belgrade (16.500 places).

