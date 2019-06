Gant: Geert Versnick nommé échevin d’honneur malgré les critiques

Le conseil communal de Gant a octroyé lundi soir le titre honorifique de la fonction d’échevin à l’Open Vld Geert Versnick, malgré « l’abstention symbolique » des partis de la majorité (Groen, sp.a et CD&V). L’homme politique est sous le feu des critiques pour de possibles délits fiscaux, bien qu’il n’ait jamais été condamné par la justice. Le conseil communal de Gant a finalement nommé M. Versnick « échevin d’honneur », même si les partis de la majorité ainsi que de l’opposition n’ont pas manqué de critiquer la demande de l’intéressé. Seul les libéraux ont défendu celui qui a été échevin et président du CPAS de Gand jusqu’en 2012. « On est innocent jusqu’à preuve du contraire », a invoqué la cheffe de fraction Stéphanie D’Hose.

Malgré des années de réprobation envers Geert Versnick, Groen a approuvé sa demande. Pas sans intervention: « Vous n’êtes honorables que lorsque les autres le pensent », a glissé la conseillère communale Tine De Moor. Le parti souhaite réformer la procédure d’attribution du titre honorifique. Le sp.a a également émis des réserves.

Le CD&V, qui s’est lié à l’Open Vld après les élections communales, s’est également montré critique: « L’attribution de ce titre à M. Versnick est pour notre groupe incompatible avec l’ambition pour une nouvelle culture politique et pour l’image positive de notre ville », a déclaré le chef de fraction Stijn De Roo.

Source: Belga