Euro U21 (m) – L’Italie éliminée, la Roumanie et la France en demi-finales et qualifiées pour les Jeux

L’équipe d’Italie espoirs (U21) de football est éliminée du championnat d’Europe organisé en Italie. Les « Azzurrini » qui ont terminé 2es du groupe A, derrière l’Espagne, ne terminent pas meilleurs 2es des trois groupes de qualification après le partage entre la Roumanie et la France 0-0, lundi soir. Ces deux pays terminent 1er et 2e du Groupe C. La France avec 7 points devance l’Italie (6) comme meilleure 2e. L’Espagne (Gr.A), l’Allemagne (Gr.B), la Roumanie (Gr.C) et la France joueront les demi-finales de l’Euro. Ces quatre nations sont aussi qualifiées pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020.

Les demi-finales de l’Euro opposeront, jeudi, l’Allemagne à la Roumanie et l’Espagne à la France.

Les Espoirs belges, qui disputaient leur première phase finale d’un Euro U21 depuis 2007, ont terminé derniers du groupe A après trois défaites contre la Pologne (3-2), l’Espagne (2-1) et l’Italie (3-1).

Source: Belga